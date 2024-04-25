Вестник Кавказа

Мехрибан Алиева поздравила христианскую общину Азербайджана с Пасхой

Мехрибан Алиева поздравила христианскую общину Азербайджана с Пасхой
Первый вице-президент Азербайджанской Республики опубликовала на своей странице в соцсетях поздравление в связи праздником Пасхи.

На  странице в соцсетях Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой было опубликовано поздравление от ее лица по случаю празднования Пасхи.

Вице-президент поздравила православную общину республики с праздником и пожелала верующим крепкого здоровья.

Также она выразила пожелание, чтобы у всех граждан страны было много счастливых дней.

"Искренне поздравляю всю христианскую общину Азербайджана по случаю праздника Пасхи! Желаю всем крепкого здоровья, теплых чувств и долгих лет жизни! Пусть в жизни каждого гражданина Азербайджана будет много светлых, счастливых дней! Да примет Всевышний все молитвы, вознесенные в эти благословенные праздничные дни!"

- Мехрибан Алиева

 

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