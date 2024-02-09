Православные христиане во всем мире отмечают Пасху

Главный праздник христианства сегодня отмечают православные верующие.
Накануне ночью во всех храмах состоялись праздничные богослужения по случаю Пасхи.
Российский лидер Владимир Путин поздравил всех православных россиян с этим праздником.
Поздравительное сообщение было опубликовано на официальной странице Кремля.
Президент отметил, что традиции празднования Пасхи объединяют множество граждан.
"Пасхальные торжества в нашей стране имеют богатые духовные традиции, которые объединяют миллионы людей, передаются из поколения в поколение, вдохновляют на добрые дела и устремления"
- Владимир Путин
Он также подчеркнул, что духовенство всегда было с народом, и сейчас в, условиях серьезных вызовов продолжают оказывать поддержку граждана.
Сегодня православные верующие продолжают освещать в храмах традиционные символы праздника - яйца и куличи.
При встрече православные приветствуют друг друга словами "Христос воскресе", на которые нужно отвечать "Воистину воскресе".
Считается, что в этот день нельзя злословить и ругаться. Принято делиться едой и проявлять доброту.
Пасха - время прощения и позитивного настроения к людям.