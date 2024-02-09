Православные христиане во всем мире отмечают Пасху

Сегодня православные всего мира празднуют светлый праздник - Воскресение Христово, или Пасху. Это один из главных праздников в христианстве.

Главный праздник христианства сегодня отмечают православные верующие.

Накануне ночью во всех храмах состоялись праздничные богослужения по случаю Пасхи.

Российский лидер Владимир Путин поздравил всех православных россиян с этим праздником.

Поздравительное сообщение было опубликовано на официальной странице Кремля.

Президент отметил, что традиции празднования Пасхи объединяют множество граждан.

"Пасхальные торжества в нашей стране имеют богатые духовные традиции, которые объединяют миллионы людей, передаются из поколения в поколение, вдохновляют на добрые дела и устремления"

- Владимир Путин

Он также подчеркнул, что духовенство всегда было с народом, и сейчас в, условиях серьезных вызовов продолжают оказывать поддержку граждана.

Сегодня православные верующие продолжают освещать в храмах традиционные символы праздника - яйца и куличи.

При встрече православные приветствуют друг друга словами "Христос воскресе", на которые нужно отвечать "Воистину воскресе".

Считается, что в этот день нельзя злословить и ругаться. Принято делиться едой и проявлять доброту.

Пасха - время прощения и позитивного настроения к людям.