Вестник Кавказа
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Зачем на Пасху ходят в церковь?

Екатерина Винник
Зачем на Пасху ходят в церковь?
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
4-5 мая 2024 года сотни тысяч православных христиан России отправятся в церковь, чтобы встретить светлый праздник Пасхи. Что делают в церкви на Пасху, как вести себя в храме и в чём важность таинства Пасхи - рассказываем в этом материале. 

Для чего ходить в церковь на Пасху?

Верующие ходят в церковь, чтобы помолиться,  принять участие в богослужении, послушать проповедь или приобщиться к определённому таинству - ритуалу, в рамках которого, согласно христианскому учению, на человека сходит благодать Божья, то есть происходит духовное исцеление. 

Таинство Пасхи - одно из самых почитаемых в православии, поскольку сам праздник Пасха - главный и первый праздник христиан всего мира. Именно поэтому на Пасху люди собираются в церкви: это время считается наиболее важным для духовного развития и очищения. 

Храм Христа Спасителя на пасху
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Служба на Пасху 

На протяжении всей предпасхсальной или Страстной недели в церквях проходят службы, посвященные тому или иному событию из Писания (из Библии), связанному с Иисусом Христом - ключевой фигурой в христианстве, сыном Божьим, который своей смертью искупил грехи человечества.  Богослужения в церкви перед Пасхой похожи на богослужения в другие дни, однако имеют свои особенности. Службы в Пасхальную Седмицу (неделю) следующие: 

  • утреня - служба, совершаемая в утренние часы 
  • вечерня - служба, совершаемая вечером. 
  • литургия - служба, во время которой происходит причащение 

Служба Вынос Плащаницы и Погребение Плащаницы

В Страстную пятницу, в день, когда вспоминают, как Иисус Христос был распят и умер на кресте, происходит особенная служба под названием Вынос Плащаницы: из алтаря в церковь, к прихожанам, выносится Плащаница - полотно большого размера, на котором изображён умерший Иисус Христос. Плащаница остаётся в центре храма до вечера, и каждый верующий может перед ней помолиться. 

Вечером Страстной пятницы происходит служба Погребение Плащаницы. Эта служба своего рода отпевание и похороны Иисуса Христа. После неё Плащаницу обносят вокруг храма и выносят к Царским Вратам - двустворчатой двери в церкви напротив алтаря, а потом возвращают в центр храма. Убирают Плащаницу в алтарь во время полунощницы. 

Освящение куличей на пасху
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Освящение куличей и яиц на Пасху 

После утренних церковных служб в Великую субботу в православных храмах происходит освящение куличей и яиц: этот обряд, в ходе которого священник обдаёт водой принесённое прихожанами угощение, олицетворяет соединение материального и духовного и подтверждает тот факт, что всё есть творение Божье, в том числе и еда. Освящение пасхальных куличей и яиц даёт возможность верующим почувствовать свою причастность как к Богу, так и к православной общине. 

Освящение куличей на пасху
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Пасхальная полунощница  

В Великую субботу в церквях проходит ночное пасхальное богослужение, Пасхальная полунощница, которое начинается примерно в 23:00 и завершается крестным ходом вокруг церкви, который возвещает начало праздника Пасхи. То есть пасхальная полунощница длится примерно час. После неё начинается служба под названием заутреня, а следом литургия. Ночное пасхальное богослужение завершается примерно в 3:00 утра в Светлое Воскресенье. После службы вновь происходит освящение пасхальных угощений. 

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что надеть в церковь на Пасху 

В церковь (в любой день) и в особенности на Пасху принято ходить в чистой и  опрятной одежде. Девушкам и женщинам в церкви обязательно нужно покрывать голову платком. Если женщина идёт в церковь в юбке (что не является строгим условием), она должна прикрывать колени. Юноши и взрослые мужчины в храме должны находится без головного убора. 

Как вести себя в церкви на Пасху 

  • В церкви на Пасху обычно собирается много прихожан, поэтому в первую очередь, вести себя нужно уважительно и почтительно. 
  • Если вам что-то непонятно из совершаемых действий в церкви, можно спросить, что делать, у служителя. 
  • Перед тем как зайти в церковь переведите телефон в беззвучный режим. 
  • Чтобы освятить пасхальное угощение, нужно встать вместе со всеми перед храмом (если людей много, они становятся вокруг храма), и дождаться своей очереди на освящение. 
  • Выходить из церкви нужно аккуратно, чтобы не помешать другим прихожанам. 
Храм Христа Спасителя на пасху
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что нельзя делать в церкви на Пасху 

Все запреты, связанные с поведением в церкви на Пасху, аналогичным тем, что действуют в любой день посещения храма. 

  • В церкви нельзя громко разговаривать и кричать 
  • В церкви нельзя есть 
  • В церковный алтарь (главную часть церкви за иконостасом) заходить нельзя 
  • В церкви не стоит фотографировать, не спросив разрешения у служителя 
  • В церковь нельзя заходить с животными 

Кому можно ходить в церковь на Пасху 

В церковь, и тем более на Пасху можно ходить всем. Церковь считается Домом Божьим, в котором Господь приветствует всех. Главное правило: не мешать другим молиться и вести себя достойно. Женщинам в дни месячных также не воспрещается приходить в церковь, в том числе и на пасхальную службу. 

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