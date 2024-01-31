Зачем на Пасху ходят в церковь?

4-5 мая 2024 года сотни тысяч православных христиан России отправятся в церковь, чтобы встретить светлый праздник Пасхи. Что делают в церкви на Пасху, как вести себя в храме и в чём важность таинства Пасхи - рассказываем в этом материале.

Для чего ходить в церковь на Пасху?

Верующие ходят в церковь, чтобы помолиться, принять участие в богослужении, послушать проповедь или приобщиться к определённому таинству - ритуалу, в рамках которого, согласно христианскому учению, на человека сходит благодать Божья, то есть происходит духовное исцеление.

Таинство Пасхи - одно из самых почитаемых в православии, поскольку сам праздник Пасха - главный и первый праздник христиан всего мира. Именно поэтому на Пасху люди собираются в церкви: это время считается наиболее важным для духовного развития и очищения.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Служба на Пасху

На протяжении всей предпасхсальной или Страстной недели в церквях проходят службы, посвященные тому или иному событию из Писания (из Библии), связанному с Иисусом Христом - ключевой фигурой в христианстве, сыном Божьим, который своей смертью искупил грехи человечества. Богослужения в церкви перед Пасхой похожи на богослужения в другие дни, однако имеют свои особенности. Службы в Пасхальную Седмицу (неделю) следующие:

утреня - служба, совершаемая в утренние часы

вечерня - служба, совершаемая вечером.

литургия - служба, во время которой происходит причащение

Служба Вынос Плащаницы и Погребение Плащаницы

В Страстную пятницу, в день, когда вспоминают, как Иисус Христос был распят и умер на кресте, происходит особенная служба под названием Вынос Плащаницы: из алтаря в церковь, к прихожанам, выносится Плащаница - полотно большого размера, на котором изображён умерший Иисус Христос. Плащаница остаётся в центре храма до вечера, и каждый верующий может перед ней помолиться.

Вечером Страстной пятницы происходит служба Погребение Плащаницы. Эта служба своего рода отпевание и похороны Иисуса Христа. После неё Плащаницу обносят вокруг храма и выносят к Царским Вратам - двустворчатой двери в церкви напротив алтаря, а потом возвращают в центр храма. Убирают Плащаницу в алтарь во время полунощницы.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Освящение куличей и яиц на Пасху

После утренних церковных служб в Великую субботу в православных храмах происходит освящение куличей и яиц: этот обряд, в ходе которого священник обдаёт водой принесённое прихожанами угощение, олицетворяет соединение материального и духовного и подтверждает тот факт, что всё есть творение Божье, в том числе и еда. Освящение пасхальных куличей и яиц даёт возможность верующим почувствовать свою причастность как к Богу, так и к православной общине.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Пасхальная полунощница

В Великую субботу в церквях проходит ночное пасхальное богослужение, Пасхальная полунощница, которое начинается примерно в 23:00 и завершается крестным ходом вокруг церкви, который возвещает начало праздника Пасхи. То есть пасхальная полунощница длится примерно час. После неё начинается служба под названием заутреня, а следом литургия. Ночное пасхальное богослужение завершается примерно в 3:00 утра в Светлое Воскресенье. После службы вновь происходит освящение пасхальных угощений.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что надеть в церковь на Пасху

В церковь (в любой день) и в особенности на Пасху принято ходить в чистой и опрятной одежде. Девушкам и женщинам в церкви обязательно нужно покрывать голову платком. Если женщина идёт в церковь в юбке (что не является строгим условием), она должна прикрывать колени. Юноши и взрослые мужчины в храме должны находится без головного убора.

Как вести себя в церкви на Пасху

В церкви на Пасху обычно собирается много прихожан, поэтому в первую очередь, вести себя нужно уважительно и почтительно.

Если вам что-то непонятно из совершаемых действий в церкви, можно спросить, что делать, у служителя.

Перед тем как зайти в церковь переведите телефон в беззвучный режим.

Чтобы освятить пасхальное угощение, нужно встать вместе со всеми перед храмом (если людей много, они становятся вокруг храма), и дождаться своей очереди на освящение.

Выходить из церкви нужно аккуратно, чтобы не помешать другим прихожанам.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что нельзя делать в церкви на Пасху

Все запреты, связанные с поведением в церкви на Пасху, аналогичным тем, что действуют в любой день посещения храма.

В церкви нельзя громко разговаривать и кричать

В церкви нельзя есть

В церковный алтарь (главную часть церкви за иконостасом) заходить нельзя

В церкви не стоит фотографировать, не спросив разрешения у служителя

В церковь нельзя заходить с животными

Кому можно ходить в церковь на Пасху

В церковь, и тем более на Пасху можно ходить всем. Церковь считается Домом Божьим, в котором Господь приветствует всех. Главное правило: не мешать другим молиться и вести себя достойно. Женщинам в дни месячных также не воспрещается приходить в церковь, в том числе и на пасхальную службу.