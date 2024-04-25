Вестник Кавказа

Трасса Джубга-Сочи была перекрыта из-за упавшего дерева

Трасса Джубга-Сочи была перекрыта из-за упавшего дерева
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Частичное перекрытие движения отмечалось на трассе Джубга-Сочи из-за дерева, которое упало на дорогу. В связи с этим на участке магистрали в районе поселка Головинка было введено реверсивное движение.

На трассе Джубга-Сочи восстановили автомобильное сообщение, которое ранее было нарушено из-за упавшего на проезжую часть дерева.

В связи с ЧП было решено пустить автомобильный поток по одной полосе движения. Информация об этом была озвучена в ФКУ “Черноморье”.

"Из-за обильных осадков на проезжую часть упало дерево"

- ФКУ "Черноморье"

Сообщается, что позднее дорожные рабочие убрали дерево и движение было восстановлено.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае объявлено штормовое предупреждение в течение суток. 

Уточняется, что 5 мая могут наблюдаться сильные осадки и повышение уровня воды в реках.

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