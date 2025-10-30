Вестник Кавказа

Германия выделит Армении более 150 млн евро

Армения получит от Германии чуть более 150 млн евро на поддержку бизнеса и энергетики. Большая часть поддержки будет предоставлена в кредит под низкий процент.

Берлин поддержит Ереван грантами и кредитами. Общая сумма финансовой поддержки составит 152 млн евро, заявил глава армянского Минфина Геворг Папоян. 

Как отметил Папоян, безвозмездные гранты составят чуть менее 20 млн евро, остальная часть суммы – кредиты. По словам министра, процентная ставка "очень низкая, чуть выше нуля". 

Папоян заявил, что германские средства будут направлены на поддержку малого и среднего предпринимательства, "зеленую" энергетику, водоснабжение и другие цели.

