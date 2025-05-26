Генсек ОПЕК посетит Бакинскую энергетическую неделю

Глава ОПЕК Аль-Гайс примет участие в мероприятиях Бакинской энергетической недели, которые пройдут в столице Азербайджана со 2 по 4 июня.
Генеральный секретарь Организации стран-экспортёров нефти (ОПЕК) Хайсам Аль-Гайс посетит Азербайджан на следующей неделе. Аль-Гайс примет участие в Бакинской энергетической неделе.
В рамках Бакинской энергетической недели запланированы международная нефтегазовая выставка Caspian Oil and Gas, 13-я Каспийская международная выставка по энергетике и зеленой энергии Caspian Power, а также 30-й юбилейный Бакинский энергетический форум.
Мероприятия будут проходить со 2 по 4 июня на площадках Бакинского экспоцентра, а также конгресс-центра.