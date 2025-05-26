Вестник Кавказа

Генсек ОПЕК посетит Бакинскую энергетическую неделю

Генсек ОПЕК посетит Бакинскую энергетическую неделю
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава ОПЕК Аль-Гайс примет участие в мероприятиях Бакинской энергетической недели, которые пройдут в столице Азербайджана со 2 по 4 июня.

Генеральный секретарь Организации стран-экспортёров нефти (ОПЕК) Хайсам Аль-Гайс посетит Азербайджан на следующей неделе. Аль-Гайс примет участие в Бакинской энергетической неделе. 

В рамках Бакинской энергетической недели запланированы международная нефтегазовая выставка Caspian Oil and Gas, 13-я Каспийская международная выставка по энергетике и зеленой энергии Caspian Power, а также 30-й юбилейный Бакинский энергетический форум. 

Мероприятия будут проходить со 2 по 4 июня на площадках Бакинского экспоцентра, а также конгресс-центра.

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