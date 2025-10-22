Гарибашвили предъявили официальное обвинение

Бывшему премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили предъявлено официальное обвинение. По версии следствия, он занимался легализацией незаконных доходов, притом делал это в особо крупном размере.

Грузинскому экс-премьеру Ираклию Гарибашвили предъявили обвинение в легализации незаконных доходов, причем совершенной в особо крупном размере, рассказал генеральный прокурор Георгий Гваракидзе.

"Генеральная прокуратура Грузии по факту легализации незаконных доходов в особо крупном размере предъявила обвинение бывшему премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили"

– Георгий Гваракидзе

По его словам, надзорное ведомство подало в суд ходатайство об избрании меры пресечения для экс-премьера. Прокуратура считает необходимым, чтобы Гарибашвили внес залог в 1 млн лари.

Ранее Ираклий Гарибашвили попал в число бывших высокопоставленных чиновников, дома у которых были проведены обыски. В результате проверок в домах у более чем десяти экс-представителей руководства было изъято более $11 млн, а также почти две сотни предметов роскоши, в том числе часов. Затем руководитель агентства по борьбе с коррупцией СГБ Эмзар Гагнидзе рассказал, что экс-премьер согласился сотрудничать со следствием и дал признания в получении нелегальных доходов.

Накануне действующий премьер Ираклий Кобахидзе отказался от комментариев по делу Гарибашвили. Тем не менее, он отметил, что с точки зрения человеческих отношений происходящее – это, безусловно, прискорбная ситуация.

Стоит отметить, что в апреле текущего года Гарибашвили, на тот момент занимавший пост председателя правящей "Грузинской мечты", сообщил, что принял решение уйти из политики. Он пояснил, что намерен вести деятельность в частном секторе. При этом Гарибашвили не исключил и возвращения в политику, однако ни в коем случае не в оппозицию.