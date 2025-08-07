Галский район Абхазии обзаведется обустроенным пляжем

Обустроенный пляж намерены открыть в Галском районе Абхазии, рассказал журналистам глава Госинспекции по маломерным судам Тенгиз Сабуа.
Он подчеркнул в разговоре с изданием Sputnik Абхазия, что обустроенного пляжа в районе нет более 30 лет. Несмотря на это, местные жители купаются в море, но не всегда в безопасных местах.
"Руководство района обратилось к нам, чтобы мы исследовали бухту и выбрали места, где можно купаться. Пляж должен быть правильно подготовлен, чтобы там было безопасно"
- Тенгиз Сабуа
Ранее руководитель администрации Галского района передал, что на территории муниципалитета будет проведен осмотр пляжей и прибрежных зон. В будущем там появятся предупреждающие знаки о небезопасных участках береговой линии.