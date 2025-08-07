Галский район Абхазии обзаведется обустроенным пляжем

В Галском районе Абхазии появится обустроенный пляж. Специалисты осмотрят бухты и выберут безопасные места для купания.

Обустроенный пляж намерены открыть в Галском районе Абхазии, рассказал журналистам глава Госинспекции по маломерным судам Тенгиз Сабуа.

Он подчеркнул в разговоре с изданием Sputnik Абхазия, что обустроенного пляжа в районе нет более 30 лет. Несмотря на это, местные жители купаются в море, но не всегда в безопасных местах.

"Руководство района обратилось к нам, чтобы мы исследовали бухту и выбрали места, где можно купаться. Пляж должен быть правильно подготовлен, чтобы там было безопасно"

- Тенгиз Сабуа

Ранее руководитель администрации Галского района передал, что на территории муниципалитета будет проведен осмотр пляжей и прибрежных зон. В будущем там появятся предупреждающие знаки о небезопасных участках береговой линии.