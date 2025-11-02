Франция поможет Палестине с конституцией

Макрон и Аббас сообщили о создании совместного франко-палестинского комитета, который займется разработкой конституции Государства Палестина. Комитет может начать работать в самое ближайшее время.

С созданием конституции Государства Палестина поможет Франция, об организации совместного комитета по разработке документа объявили президент Франции Эммануэль Макрон и глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас, информирует телеканал BFMTV.

"Работа над проектом новой конституции будет направлена на формирование всех условий для создания такого палестинского государства"

– Эммануэль Макрон

В рамках проекта планируется проработать "конституционные, институциональные и организационные" юридические аспекты.

Французский президент также поведал, что Аббас представил ему текущий проект конституции.

Глава Палестины подчеркнул, что имеется готовность запустить работу совместного комитета без промедлений. Аббас добавил, что будут проведены все необходимые реформы, в планах проведение выборов. Политик уточнил, что выборы в Палестине могут пройти "через год после перехода ко второй фазе прекращения огня в секторе Газа".

Ранее в сентябре лидер Франции объявил о планах страны официально признать Палестину как государство.

На ежегодной сессии Генассамблеи ООН 21 сентября в 2025 году Палестина получили признание Великобритании, Португалии, Канады и Австралии. Таким образом, на конец сентября Палестину признали 157 из 193 стран-членов ООН.