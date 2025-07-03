Flynas запускает прямое авиасообщение с Саудовской Аравией

Саудовский лоукостер Flynas менее чем через месяц приступит к совершению прямых рейсов из Эр-Рияда в Москву и обратно. Полеты будут совершаться три раза в неделю, рассказали в его пресс-службе.

Авиакомпания-лоукостер Flynas (Саудовская Аравия) запускает прямое авиасообщение между столицами Саудовской Аравии и России, рассказали в ее пресс-службе.

Полеты планируется выполнять три раза в неделю. Расписание – рейсы по понедельникам, средам и пятницам – вступит в силу с августа. Воздушные суда свяжут напрямую Эр-Рияд (аэропорт имени короля Халеда) и Москву (Внуково).

"Это предоставит пассажирам Flynas дополнительный удобный вариант прямого авиасообщения между двумя странами"

– Flynas

Напомним, разрешение на регулярные полеты Flynas получила от Росавиации 4 июля.

Кроме того, о запуске рейсов между российской и саудовской столицей заявила флагманская Saudia Airlines. Ее самолеты будут летать из Шереметьево с октября. Частота – пять раз в неделю.

Напомним, что прямое авиасообщение между РФ и королевством прекратилось в 2020 году из-за пандемии коронавируса.