Флагманский перевозчик России увеличил число отмененных рейсов

"Аэрофлот" отменил еще несколько рейсов из Шереметьево на сегодня. На данный момент отменены 49 пар рейсов, в том числе несколько международных.

Компания "Аэрофлот" на сегодня отменила еще семь пар авиарейсов из-за сбоя информационной системы. Все отмененные рейсы должны были выполняться из столичного аэропорта Шереметьево.

Ранее сообщалось о 42 отмененных рейсах, теперь их число возросло до 49. Дополнительно отменяются два рейса в Сочи (SU1122/1123 и SU1124/1125), рейсы в Элисту, Красноярск, Кировск, Калининград.

Также отменен один рейс в Казахстан: SU1962/1963 Москва – Астана – Москва.

О сбое в информационной системе "Аэрофлота" стало известно этим утром.