Firebird инвестирует $500 млн в армянский центр искусственного интеллекта

В Армении планируется строительство масштабного дата-центр для развития искусственного интеллекта. Реализации проекта способствует полученное разрешение от США на экспорт чипов Nvidia.

Компания Firebird (США), работающая в сфере облачных сервисов и инфраструктуры искусственного интеллекта, получила разрешение Вашингтона на экспорт чипов Nvidia и заявила о запуске инвестиционной программы в Армению.

Стартовые инвестиции в первый региональный комплекс составят $500 млн. В центре будут установлены серверы Dell с процессорами Nvidia Blackwell.

Первый этап совместной работы ожидается в первой половине 2026 года, заявил соучредитель и генеральный директор Firebird Размик Овакимян.

Мощность первого в регионе комплекса составит 100 МВт. Такой объем энергопотребления сопоставим с нуждами примерно 75 тыс домохозяйств.

Около 20% мощностей нового комплекса Firebird предназначены для Армении, остальные 80% будут проданы американским компаниям, работающим в регионе.

Как сообщили представители компании, это начало многомиллиардного проекта по созданию в регионе мощной ИИ-инфраструктуры. Проект открывает новые перспективы для сотрудничества США и Армении в сфере искусственного интеллекта и инноваций.

"Наша цель – сделать доступ к передовым технологиям ИИ на благо всех. Мы создаем технологический уровень, который позволяет инженерам, исследователям и мечтателям по всему миру творить, используя инструменты мирового класса"

– Размик Овакимян