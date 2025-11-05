Возможное расширение сотрудничества с армянскими бизнесменами обсудили в США

Посол Армении в США обсудил расширение сотрудничества между армянским и американским бизнесами. Данный вопрос обсуждался на встрече с представителем округа Сакраменто.

В Соединенных Штатах 18 ноября прошла встреча посла Армении в стране Нарека Мкртчяна и исполнительного вице-президента Экономического совета округа Сакраменто Трейлса Адриана. Об этом рассказали в пресс-службе армянского посольства.

Одной из центральных тем обсуждения стали возможности сотрудничества армянского бизнеса на американском рынке. Стороны также поговорили об экономическом потенциале Сакрамента и перспектива обмена опытом и реализации совместных программ.

Участники встречи договорились об организации взаимных визитов бизнес-делегаций. Цель данного шага - предоставить отраслевые возможности Армении технологическим компаниям Сакраменто, в первую очередь малым и средним предприятиям, которые занимаются проектированием и производством полупроводников.