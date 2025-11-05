Вестник Кавказа

Возможное расширение сотрудничества с армянскими бизнесменами обсудили в США

Возможное расширение сотрудничества с армянскими бизнесменами обсудили в США
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Посол Армении в США обсудил расширение сотрудничества между армянским и американским бизнесами. Данный вопрос обсуждался на встрече с представителем округа Сакраменто.

В Соединенных Штатах 18 ноября прошла встреча посла Армении в стране Нарека Мкртчяна и исполнительного вице-президента Экономического совета округа Сакраменто Трейлса Адриана. Об этом рассказали в пресс-службе армянского посольства.

Одной из центральных тем обсуждения стали возможности сотрудничества армянского бизнеса на американском рынке. Стороны также поговорили об экономическом потенциале Сакрамента и перспектива обмена опытом и реализации совместных программ.

Участники встречи договорились об организации взаимных визитов бизнес-делегаций. Цель данного шага - предоставить отраслевые возможности Армении технологическим компаниям Сакраменто, в первую очередь малым и средним предприятиям, которые занимаются проектированием и производством полупроводников.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
540 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.