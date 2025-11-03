Азербайджанские и армянские бизнесмены обсудили сотрудничество в рамках Зангезурского коридора

Встреча для обсуждения согласованного по итогам подписания Вашингтонской декларации проекта Зангезурского коридора прошла в столице США. В ней приняли участие представители азербайджанских, армянских, американских и других компаний.

В Вашингтоне сегодня состоялось мероприятие, в ходе которого представители компаний из Азербайджана, Армении и США, а также других заинтересованных организаций, обсудили сотрудничество в рамках проекта Зангезурского коридора (TRIPP), сообщила директор программ Института Центральной Азии и Кавказа при Американском совете по внешней политике Лаура Линдерман.

Она уточнила, что не может назвать сроков старта работ по данному инфраструктурному проекту. Кроме того, Линдерман в ответ на соответствующий вопрос подтвердила, что заинтересованные в проекте американские компании проводят встречи с представителями деловых кругов Азербайджана и Армении.

Директор программ также ответила на вопрос о влиянии маршрута TRIPP на ситуацию на Южном Кавказе. По ее словам, он принесет большую пользу региону, так как, чем прочнее будут связи между странами Южного Кавказа, тем сильнее будут становиться сами государства и регион в целом.

"Это дает им больше рычагов для экономической интеграции и наличия мощных маршрутов через регион"

– Лаура Линдерман