Вестник Кавказа

Фидан раскрыл детали переговоров с Лавровым

Глава МИД Турции Хакан Фидан
© Фото: сайт министерства иностранных дел Турции
Руководитель турецкого МИД встретился позавчера с коллегой из России. В ходе переговоров стороны обсудили армяно-азербайджанское урегулирование.

Глава МИД Турции рассказал подробности пятничных переговоров с российским коллегой, состоявшихся на полях дипломатического форума в Анталье.

По словам Хакана Фидана, он поговорил с Сергеем Лавровым о ситуации на Южном Кавказе и в регионе Черного моря.

"На повестке много вопросов, помимо двустороннего сотрудничества мы обсудили региональные проблемы. У нас была возможность обсудить мирный процесс на Кавказе (между Арменией и Азербайджаном – прим. ред.), также мы обсудили проводимые по различным каналам процессы, связанные с вопросами безопасности в Черном море"

– глава турецкого МИД

Министр также отметил, что они обсудили последние события в Сирии.

"Нам удалось обсудить эту тему, мы договорились уделить больше времени ей"

– Хакан Фидан

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