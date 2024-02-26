Путин, Эрдоган и Асад могут встретиться в Москве

Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Сирии Башар Асад при поддержке российского главы Владимира Путина могут осуществить беседу в ближайшее время.
Встреча может состоять в столице РФ. Информацию об этом опубликовало издание Aydınlık, ссылаясь на представителя СМИ Четинера Чена.
По данным Чена точная дата встречи будет оглашена после того, как состоится визит российского президента в Турцию.
"Скоро Путин приедет в Турцию, по итогам визита будет назначена дата и организована встреча Эрдогана и Асада в Москве. Лично я с удовольствием и любопытством слежу за развитием событий"
- Четинер Чен
Официальных заявлений со стороны турецкий властей пока не поступало.
Отношения Турции и Сирии на протяжении долгого времени оставались напряженными после того, как турецкие власти поддержали противников Асада во время гражданской войны в Сирии.
В прошлом году впервые за 11 лет в Москве состоялась встреча глав Минобороны Турции и Сирии.