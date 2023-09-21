Азербайджанские военные обнаружили склад боеприпасов, замаскированный на ферме, в одном из сел Кельбаджарского района. Фото с места событий распространило Минобороны АР.
Склад боеприпасов создали формирования армянских ВС на ферме в Кельбаджарском районе. О находке сообщило МО АР.
Целый склад, на котором хранились различные боеприпасы, был найден азербайджанскими военными в одном из сел Кельбаджарского района.
Как сообщает Минобороны Азербайджана, склад располагался в селе Гозлукерпю.
На протяжении длительного времени в постройках на ферме складировались и хранились:
- ракеты,
- артиллерийские снаряды,
- мины,
- разнокалиберные боеприпасы.
В министерстве добавили, что все это привозилось на ферму в машине "скорой".
© Фото: Минобороны Азербайджана
© Фото: Минобороны Азербайджана
© Фото: Минобороны Азербайджана
© Фото: Минобороны Азербайджана
© Фото: Минобороны Азербайджана