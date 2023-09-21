Опубликовано: 19:39, 21 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Минобороны Азербайджана

Азербайджанские военные обнаружили склад боеприпасов, замаскированный на ферме, в одном из сел Кельбаджарского района. Фото с места событий распространило Минобороны АР.

Склад боеприпасов создали формирования армянских ВС на ферме в Кельбаджарском районе. О находке сообщило МО АР.

Целый склад, на котором хранились различные боеприпасы, был найден азербайджанскими военными в одном из сел Кельбаджарского района.

Как сообщает Минобороны Азербайджана, склад располагался в селе Гозлукерпю.

На протяжении длительного времени в постройках на ферме складировались и хранились:

ракеты,

артиллерийские снаряды,

мины,

разнокалиберные боеприпасы.

В министерстве добавили, что все это привозилось на ферму в машине "скорой".

© Фото: Минобороны Азербайджана © Фото: Минобороны Азербайджана © Фото: Минобороны Азербайджана © Фото: Минобороны Азербайджана © Фото: Минобороны Азербайджана