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Ферма оказалась складом армянских боеприпасов в Кельбаджарском районе

Ферма оказалась складом армянских боеприпасов в Кельбаджарском районе
© Фото: Минобороны Азербайджана
Азербайджанские военные обнаружили склад боеприпасов, замаскированный на ферме, в одном из сел Кельбаджарского района. Фото с места событий распространило Минобороны АР.

Склад боеприпасов создали формирования армянских ВС на ферме в Кельбаджарском районе. О находке сообщило МО АР.

Целый склад, на котором хранились различные боеприпасы, был найден азербайджанскими военными в одном из сел Кельбаджарского района.

Как сообщает Минобороны Азербайджана, склад располагался в селе Гозлукерпю.

На протяжении длительного времени в постройках на ферме складировались и хранились:

  • ракеты,
  • артиллерийские снаряды,
  • мины,
  • разнокалиберные боеприпасы.

В министерстве добавили, что все это привозилось на ферму в машине "скорой".

Ферма оказалась складом армянских боеприпасов в Кельбаджарском районе
© Фото: Минобороны Азербайджана
Ферма оказалась складом армянских боеприпасов в Кельбаджарском районе
© Фото: Минобороны Азербайджана
Ферма оказалась складом армянских боеприпасов в Кельбаджарском районе
© Фото: Минобороны Азербайджана
Ферма оказалась складом армянских боеприпасов в Кельбаджарском районе
© Фото: Минобороны Азербайджана
Ферма оказалась складом армянских боеприпасов в Кельбаджарском районе
© Фото: Минобороны Азербайджана
Множество мин обезврежено в селе Черектар в Кельбаджарском районе

Множество мин обезврежено в селе Черектар в Кельбаджарском районе

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