Опубликовано: 18:04, 21 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Минобороны Азербайджана

Азербайджанские военные провели работы по разминированию в селе Черектар, расположенном в Кельбаджарском районе. Они обезвредили множество мин, как противопехотных, так и противотанковых.

Саперы ВС Азербайджана продолжают разминирование после локальной АТО в Карабахском регионе АР, сообщили в Минобороны АР.

Военные очищают земли от мин, а также боеприпасов, которые не разорвались.

В министерстве пояснили, что после Второй Карабахской войны формирования армянских ВС создали линию обороны, которая проходила на юге села Черектар. Соответственно, они густо заминировали территорию.

Сегодня азербайджанские саперы, соблюдая меры безопасности, обезвредили большое количество армянских мин, и противопехотных, и противотанковых. Результаты были запечатлены на фото.

Работы по разминированию продолжаются.

© Фото: Минобороны Азербайджана © Фото: Минобороны Азербайджана