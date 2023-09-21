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Множество мин обезврежено в селе Черектар в Кельбаджарском районе

Множество мин обезврежено в селе Черектар в Кельбаджарском районе
© Фото: Минобороны Азербайджана
Азербайджанские военные провели работы по разминированию в селе Черектар, расположенном в Кельбаджарском районе. Они обезвредили множество мин, как противопехотных, так и противотанковых.

Саперы ВС Азербайджана продолжают разминирование после локальной АТО в Карабахском регионе АР, сообщили в Минобороны АР.

Военные очищают земли от мин, а также боеприпасов, которые не разорвались.

В министерстве пояснили, что после Второй Карабахской войны формирования армянских ВС создали линию обороны, которая проходила на юге села Черектар. Соответственно, они густо заминировали территорию.

Сегодня азербайджанские саперы, соблюдая меры безопасности, обезвредили большое количество армянских мин, и противопехотных, и противотанковых. Результаты были запечатлены на фото.

Работы по разминированию продолжаются.

Множество мин обезврежено в селе Черектар в Кельбаджарском районе
© Фото: Минобороны Азербайджана
Множество мин обезврежено в селе Черектар в Кельбаджарском районе
© Фото: Минобороны Азербайджана
В ООН направлено обращение жертв армянского минного террора в Карабахе

В ООН направлено обращение жертв армянского минного террора в Карабахе

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