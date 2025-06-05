Вестник Кавказа

Евросовет снова продлил санкции против Крыма

Евросовет снова продлил санкции против Крыма
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Как минимум еще один год Крым и город федерального значения Севастополь будут находиться под санкциями Евросоюза: его рестрикции – это отдельный санкционный режим, запрещающий любые бизнес-контакты с полуостровом.

Совет Евросоюза сегодня принял решение еще на один год продлить свои санкции в отношении Крыма и Севастополя, введенные им в июне 2014 года за голосование на референдуме в пользу воссоединения с Россией.

"ЕС продлил до 23 июня 2026 года запретительные меры против Крыма и Севастополя"

- Совет ЕС

Продление запрета лишает все структуры полуострова любых контактов с представителями европейского бизнеса, а его жителей – возможностей получить шенгенскую визу в любую страну объединения, передает ТАСС.

Сейчас рестрикции большей частью дублируют 17 пакетов общих антироссийских санкций, тогда как в 2014 году это был самый серьезный блок ограничений, введенный Евросоюзом против российского региона.

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