Евросовет снова продлил санкции против Крыма

Как минимум еще один год Крым и город федерального значения Севастополь будут находиться под санкциями Евросоюза: его рестрикции – это отдельный санкционный режим, запрещающий любые бизнес-контакты с полуостровом.

Совет Евросоюза сегодня принял решение еще на один год продлить свои санкции в отношении Крыма и Севастополя, введенные им в июне 2014 года за голосование на референдуме в пользу воссоединения с Россией.

"ЕС продлил до 23 июня 2026 года запретительные меры против Крыма и Севастополя"

- Совет ЕС

Продление запрета лишает все структуры полуострова любых контактов с представителями европейского бизнеса, а его жителей – возможностей получить шенгенскую визу в любую страну объединения, передает ТАСС.

Сейчас рестрикции большей частью дублируют 17 пакетов общих антироссийских санкций, тогда как в 2014 году это был самый серьезный блок ограничений, введенный Евросоюзом против российского региона.