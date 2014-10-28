Евросоюз огласил свою новую стратегию для Черноморского региона

Еврокомиссия представила в Брюсселе свою новую стратегию для Черноморского региона, направленную на более тесное партнерство с Грузией, Арменией, Азербайджаном и Турцией.

Еврокомиссия и Европейская внешнеполитическая служба сегодня представили в Брюсселе новую стратегию Евросоюза для Черноморского региона.

"Активная роль Евросоюза имеет решающее значение для продвижения безопасности и мира в Черноморском регионе... Вместе мы можем построить более сильное и более процветающее будущее для всех"

- председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен

Европ намерена укрепить свои связи, в том числе с Южным Кавказом и Центральной наладив "более тесное партнерство с Грузией, Арменией, Азербайджаном и Турцией" и организовав продвижение "регионального сотрудничества", передает "Интерфакс".

ЕС планирует сотрудничать с регионом по трем направлениям: укрепление безопасности, содействие устойчивому экономическому росту и охрана окружающей среды. Это позволит раскрыть потенциал региона для экономического роста, полагают в Европе.

Для продвижения сотрудничества в рамках новой стратегии Еврокомиссия и представитель ЕС по иностранным делам предлагают провести специальную встречу министров государств-членов ЕС с коллегами стран-партнеров для Черного моря.