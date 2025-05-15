Вестник Кавказа

Кобахидзе заявил об отсутствии у Макрона и Мерца этикета

Ираклий Кобахидзе
© Фото: Сайт правительства Грузии
Ираклий Кобахидзе заявил, что у Дональда Туска, Эммануэля Макрона и Фридриха Мерца в отсутствии этикета. Он напомнил о недавней встрече в Албании.

Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе обвинил лидеров Франции, Германии и Польши в отсутствии этикета в связи с совместным заявлением по случаю Дня независимости.

Он напомнил, что 26 мая – это праздничный день и в такие дни принято поздравлять письма и делать праздничные заявления.

Кобахидзе сказал, что Макрон, Мерц и Туск не следуют протоколу и этикету, это говорит о том, что они не действуют согласно реально объективным интересам.

Премьер также добавил, что во время встречи в Албании президент Франции выразил другую позицию. Он добавил, что люди не могут принять самостоятельные решения.

 

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