Лидеры Франции, Германии и Польши набросились на Грузию

Макрон, Мерц и Туск обвинили Тбилиси в подрыве демократических устремлений грузинского народа, назвав действия грузинских властей в дни беспорядков "демократическим регрессом".

Лидеры стран "Веймарского треугольника" сегодня весьма своеобразно поздравили Грузию с с Днем независимости – Эммануэль Макрон, Фридрих Мерц и Дональд Туск поздравили народ страны, но осудили действия законно избранного им ее правительства.

В совместном поздравлении лидеры трех европейских стран выразили поддержку демократическим устремлениям грузинского народа, передает "Интерфакс".

"Эти устремления отражают желание грузинского народа стать частью европейской семьи. Мы осуждаем все действия грузинских властей, которые ведут к демократическому регрессу, и нападения на гражданское общество, средства массовой информации и людей, критикующих правительство"

- совместное заявление

Также лидеры трех стран ЕС в своем "поздравлении" призвали правительство Грузии восстановить диалог с оппозицией и гражданским обществом.

Напомним, в конце апреля Служба госбезопасности Грузии опубликовала отчет, в котором проинформировала: в 2024 году определенный круг лиц пытался совершить насильственную смену власти в Грузии, предлогом для которого должны были стать принятие закона об иноагентах, выборы в парламент и обвинение правительства в фальсификации парламентских выборов, которые прошли 26 октября прошлого года.