Вплоть до сегодняшнего дня протесты в Тбилиси и других городах Грузии не утихают. Спикер парламента страны Папуашвили назвал их насилием, обернутым во флаги Евросоюза.

Протесты в Грузии – насилие, обернутое во флаги Европейского Союза (ЕС), заявил спикер парламента страны Шалва Папуашвили, выступая с годовым отчетом на пленарном заседании.

По его словам, поляризацию грузинскому обществу в очередной раз навязали иностранные государства.

"Их агитированная в американском стиле пропаганда, ненависть и узаконенное насилие почти полностью отождествляются с Европейским Союзом. В эту трагическую данность вклад внесли некоторые политики и дипломаты стран ЕС"

- Шалва Папуашвили

Напомним, что протесты в Тбилиси и других городах страны проходят ежедневно с 28 ноября. В этот день премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о приостановке процесса вступления республики в ЕС до 2030 года, что вызвало негодование у оппозиционно настроенной части общества.

Помимо возобновления евроинтеграции, протестующие требуют проведения новых парламентских выборов и отмены закона об иноагентах, принятого парламентом Грузии в мае 2024 года.