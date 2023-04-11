Евреям и туристам запретили входить на Храмовую гору до конца Рамадана

Опубликовано: 21:31, 11 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

До конца священного для мусульман месяца Рамадан евреи и туристы-немусульмане не смогут посещать Храмовую гору. Решение об этом было принято властями Израиля.

Глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху запретил евреям и туристам-немусульманам посещение Храмовой горы в Иерусалиме до окончания священного в исламе месяца Рамадан.

Рекомендация соответствующего запрета ранее была направлена Нетаньяху комиссаром Коби Шабтаем и министром безопасности Итамаром Бен Гвиром.

В канцелярии премьер-министра страны также сообщили о том, что Нетаньяху и министры поручили правоохранителям уделить особое внимание защите молящихся у Западной стены и дорог, которые ведут к ней.