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Евреям и туристам запретили входить на Храмовую гору до конца Рамадана

Машина полиции Израиля
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
До конца священного для мусульман месяца Рамадан евреи и туристы-немусульмане не смогут посещать Храмовую гору. Решение об этом было принято властями Израиля.

Глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху запретил евреям и туристам-немусульманам посещение Храмовой горы в Иерусалиме до окончания священного в исламе месяца Рамадан.

Рекомендация соответствующего запрета ранее была направлена Нетаньяху комиссаром Коби Шабтаем и министром безопасности Итамаром Бен Гвиром.

В канцелярии премьер-министра страны также сообщили о том, что Нетаньяху и министры поручили правоохранителям уделить особое внимание защите молящихся у Западной стены и дорог, которые ведут к ней.

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