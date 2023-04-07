Неизвестный устроил теракт в Тель-Авиве

Террориста уничтожили сегодня полицейские на набережной в столице Израиля. Перед этим он успел ранить несколько человек, возможно, есть и жертва.
Теракт был совершен сегодня в Тель-Авиве на набережной.
Автомобиль с преступником за рулем сбил несколько пешеходов. Затем машина остановилась, водитель вышел из нее и попытался открыть огонь по людям, однако его ликвидировал полицейский.
По данным радио Kan, в результате погиб один человек. Ранены были шестеро прохожих.
Как сообщает МИД Израиля, пострадали минимум семь человек, причем у двоих - тяжелые ранения. Информации о жертвах ведомство не предоставило.
В полиции уточнили, что теракт произошел на набережной Чарльза Клора. После наезда на пешеходов машина перевернулась.