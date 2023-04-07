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Неизвестный устроил теракт в Тель-Авиве

Машина скорой помощи Израиля
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Террориста уничтожили сегодня полицейские на набережной в столице Израиля. Перед этим он успел ранить несколько человек, возможно, есть и жертва.

Теракт был совершен сегодня в Тель-Авиве на набережной.

Автомобиль с преступником за рулем сбил несколько пешеходов. Затем машина остановилась, водитель вышел из нее и попытался открыть огонь по людям, однако его ликвидировал полицейский.

По данным радио Kan, в результате погиб один человек. Ранены были шестеро прохожих.

Как сообщает МИД Израиля, пострадали минимум семь человек, причем у двоих - тяжелые ранения. Информации о жертвах ведомство не предоставило.

В полиции уточнили, что теракт произошел на набережной Чарльза Клора. После наезда на пешеходов машина перевернулась.

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