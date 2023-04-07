Китай призвал Израиль и Палестину к сдержанности

Опубликовано: 11:55, 7 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Китай продолжает диалог с Израилем и Палестиной. Также КНР призывает стороны к сдержанности.

Официальный Пекин призвал Израиль и Палестину к сдержанности.

«Китай призывает все вовлеченные стороны, в частности, Израиль к сдержанности <…> а также призывает избегать действий, способных привести к ужесточению нынешних противоречий и эскалации ситуации»

– сказала официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

Далее она отметила, что Китай ведет продолжает диалог со всеми вовлеченными сторонами, а также международным сообществом для упрощения проведения мирных переговоров.

В заключение представитель китайского внешнеполитического ведомства поставила акцент на том, что ситуацию в зоне напряженности между Израилем и Палестиной необходимо держать под контролем.