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Китай призвал Израиль и Палестину к сдержанности

Китай призвал Израиль и Палестину к сдержанности
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Китай продолжает диалог с Израилем и Палестиной. Также КНР призывает стороны к сдержанности.

Официальный Пекин призвал Израиль и Палестину к сдержанности.

«Китай призывает все вовлеченные стороны, в частности, Израиль к сдержанности <…> а также призывает избегать действий, способных привести к ужесточению нынешних противоречий и эскалации ситуации»

– сказала официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

Далее она отметила, что Китай ведет продолжает диалог со всеми вовлеченными сторонами, а также международным сообществом для упрощения проведения мирных переговоров.

В заключение представитель китайского внешнеполитического ведомства поставила акцент на том, что  ситуацию в зоне напряженности между Израилем и Палестиной необходимо держать под контролем.

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