Китай призвал Израиль и Палестину к сдержанности

Китай продолжает диалог с Израилем и Палестиной. Также КНР призывает стороны к сдержанности.
Официальный Пекин призвал Израиль и Палестину к сдержанности.
«Китай призывает все вовлеченные стороны, в частности, Израиль к сдержанности <…> а также призывает избегать действий, способных привести к ужесточению нынешних противоречий и эскалации ситуации»
– сказала официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
Далее она отметила, что Китай ведет продолжает диалог со всеми вовлеченными сторонами, а также международным сообществом для упрощения проведения мирных переговоров.
В заключение представитель китайского внешнеполитического ведомства поставила акцент на том, что ситуацию в зоне напряженности между Израилем и Палестиной необходимо держать под контролем.