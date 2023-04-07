ООН: Израиль и Ливан не хотят войны

Ни Израиль, ни Ливан не хотят войны. Об этом заявили в миссии миротворческих сил ООН. Глава миссии ведет переговоры с обеими сторонами конфликта.
Израиль и Ливан не хотят войны, заверили в миссии миротворческих сил ООН на юге Ливана (UNIFIL).
«Наши механизмы связи и координации задействованы в полном объеме. Обе стороны заявили, что не хотят войны»
– говорится в официальном заявлении подразделения.
Уточняется, что глава миссии генерал-майор Арольдо Ласаро проводит переговоры с представительствами двух стран.