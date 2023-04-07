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ООН: Израиль и Ливан не хотят войны

ООН: Израиль и Ливан не хотят войны
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Ни Израиль, ни Ливан не хотят войны. Об этом заявили в миссии миротворческих сил ООН. Глава миссии ведет переговоры с обеими сторонами конфликта.

Израиль и Ливан не хотят войны, заверили в миссии миротворческих сил ООН на юге Ливана (UNIFIL).

«Наши механизмы связи и координации задействованы в полном объеме. Обе стороны заявили, что не хотят войны»

– говорится в официальном заявлении подразделения.

Уточняется, что глава миссии генерал-майор Арольдо Ласаро проводит переговоры с представительствами двух стран.

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