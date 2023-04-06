Израиль готов дать любой ответ на обстрелы из Ливана

В министерстве обороны Израиля в четверг на совещании было решено готовиться к любому ответу на ракетные обстрелы со стороны Ливана.
Согласно заявлению ведомства, обнародованному по итогам совещания, глава минобороны страны Йоав Галант дал указание израильскому военному руководству быть готовым к любым ответным мерам на обстрелы, произведенные сегодня со стороны Ливана.
Днем в четверг израильская армия проинформировала о том, что со стороны Ливана за день было пущено по меньшей мере 34 ракеты. Из них пять упали на территории государства, а большую часть ракет перехватила система ПВО.
Этим вечером состоится также срочное совещание военно-политического кабинета, в нем примет участие ряд министров. По итогу встречи Израиль объявит о возможных ответных шагах на обстрелы.
Израильский МИД поручил послам страны за рубежом проинформировать МИД той страны, в которой размещено диппредставительство, об обстреле Израиля с территории сектора Газа и Ливана, а также сообщить о готовности Израиля принять "необходимые меры для самообороны". В МИД Израиля ожидают публичного осуждения обстрелов от стран, в которых размещены посольства.