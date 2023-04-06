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Радикалы обрушили на Израиль 7 ракет

Радикалы обрушили на Израиль 7 ракет
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Радикалы из Газы выпустили семь ракет «земля – воздух», пять из которых достигли территории Израиля. Данных о жертвах и разрушениях нет.

Палестинские радикалы из сектора Газа выпустили в четверг семь ракет класса «земля – воздух». Пять из ракет достигли территории Израиля. Об этом информирует армейская пресс-служба, уточняется, что ракеты-перехватчики ПВО не запускались. 

«Семь ракет класса "земля - воздух" были запущены из сектора Газа и взорвались в воздухе, пять были выпущены в сторону израильской территории и две - в сторону моря у сектора Газа", - говорится в заявлении. "Ракеты-перехватчики не запускались»

– говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили также, что сирены воздушной тревоги прозвучали в израильских населенных пунктах, прилегающих к границе с сектором Газа.

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