Евразийская экономическая комиссия укрепляет связи с ОАЭ

ЕЭК и Объединенные Арабские Эмираты планируют развивать совместные проекты области транспорта, инфраструктуры и цифровизации логистики.

Между Евразийской экономической комиссией и ОАЭ будет установлено сотрудничество в сферах развития инфраструктуры, транспорта и логистики, сообщили в пресс-службе ЕЭК.

Министр энергетики и инфраструктуры ЕЭК Арзыбек Кожошев посетил встречу управляющим директором группы компаний Abu-Dhabi Ports Group Мохамедом Жума Аль Шамиси, состоявшуюся в Абу-Даби, передает Sputnik Казахстан.

"Углубление сотрудничества в области транспорта и инфраструктуры с партнером мирового класса, таким как AD Ports Group, представляет собой важный шаг для дальнейшего развития международных транспортно-логистических связей Евразийского экономического союза. Наше сотрудничество послужит динамичным катализатором роста взаимоотношений Союза с ОАЭ, принося взаимную пользу"

– Арзыбек Кожошев

В рамках встречи стороны обсудили дальнейшие перспективы сотрудничества и развитие проектов в торговле и транспорте. Арабская сторона поделилась своими опытом в актуальной сфере цифровизации логистики.

На будущий год запланировано сотрудничество и обмен кадров для создания новых логистических центров в странах ЕАЭС.