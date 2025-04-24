Etihad Airways будет летать между Абу-Даби и Тбилиси

В марте будущего 2026 года в расписании международного аэропорта грузинской столицы появится новый авиарейс - арабская авиакомпания Etihad Airways начинает авиаперелеты между Абу-Даби и Тбилиси.

В скором времени у грузинских туристов появится возможность совершить комфортабельное путешествие в столицу Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Абу-Даби – авиарейсы на новом маршруте будет выполнять национальная авиакомпания ОАЭ Etihad Airways, сообщил гендиректор Объединения аэропортов Грузии Леван Мосешвили.

"С марта 2026 года авиакомпания будет выполнять ежедневные рейсы между Тбилиси и Абу-Даби. Это окажет еще более положительное влияние на туристический поток в Грузию из стран Персидского залива, которые отличаются высокой покупательной способностью"

- Леван Мосешвили

Особенно приятно то, что авиаперелеты будет выполнять авиакомпания, которая по праву считается одной из лучших авиакомпаний мира, а ее полный спектр услуг отличается высоким качеством и безопасностью. Ее выход на грузинский авиационный рынок – это высокий уровень доверия к стране, тогда как страны Персидского залива – очень важный для Грузии рынок, растущий с каждым годом, – отметил Мосешвили, передает Sputnik Грузия.

Билеты на будущий авиарейс уже поступили в продажу, их можно купить на сайте авиакомпании, добавил гендиректор Объединения аэропортов Грузии.