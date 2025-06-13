Еще 8 командиров КСИР погибли в результате атак Ирана

Восемь командиров Военно-космических сил КСИР погибли в результате ударов, которые ЦАХАЛ нанесла по объектам на территории Ирана, информацию официально распространил сам Корпус.

В результате ударов, которые Израиль наносит по Ирану, есть новые жертвы среди командования КСИР, соответствующее сообщение опубликовано на сайте Корпуса стражей Исламской революции.

"Жестокой, но доблестной смертью погибли выдающиеся представители высшего командования КСИР (вместе с… бригадным генералом Амиром-Али Хаджизаде): Махмуд Багери, Давуд Шейхиан, Мохаммад-Багер Тахерпур, Мансур Сафарпур, Масуд Таййеб, Хосров Хасани, Джавад Джоурсара и Мохаммад Агаджафари"

– КСИР

Напомним, около двух с половиной суток продолжается операция Армии обороны Израиля "Восстающий лев", которая началась в ночь на пятницу 13 июня. ЦАХАЛ наносит удары по военным объектам и энергетической инфраструктуре Ирана. Армия ИРИ и КСИР также совершает аналогичные ответные атаки.