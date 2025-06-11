МЭР РФ призывает туристов не ездить в Иран и Израиль

Минэкономразвития России распространило рекомендации для туристов, туроператоров и властей в связи с обострением конфликта между Ираном и Израилем.

Российские власти настоятельно рекомендуют туристам временно воздержаться от поездок в Иран и Израиль, такое сообщение распространило Минэкономразвития России.

В нем говорится, что рекомендации основаны на официальном сообщении МИД РФ по ситуации, связанной с обострением конфликта между этими странами. В МЭР отмечают, что туроператорам, турагентам и туристам необходимо понимать, что гостям в Иране и Израиле сейчас не могут обеспечить безопасность.

В связи с этим в министерстве рекомендуют россиянам не ездить в Иран и Израиль в туристических целях до тех пор, пока обстановка не станет спокойной. Тем, кто уже находится в этих странах, необходимо быть осторожными при действиях и перемещениях, их также призывают отслеживать сообщения местных властей и выполнять их указания.

Что касается туроператоров и турагентов, то они должны остановить продвижение и продажу туристских продуктов и услуг в ИРИ и Израиль, пока обстановка не нормализуется. Кроме того, они должны поставить в известность о ситуации туристов, которые уже приобрели туры в эти страны или собираются сделать это.