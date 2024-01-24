Еще 40 рабочих мест появятся в Ханкенди

Еще 40 новых рабочих мест будут открыты до конца февраля в Ханкенди. Будут восстановлены работы автозаправок, мобильного оператора, парикмахерской, аптеки и магазина.

Глава Государственной службы по имущественным вопросам Азербайджана Метин Эйнуллаев сообщил о скором появлении порядка 40 новых рабочих мест в Ханкенди.

Он отметил, что в городе будут восстановлены работы двух автозаправок, одного мобильного оператора, магазина, службы грузоперевозок, парикмахерской и аптеки.

Он отметил, что это первое направление, которое связано с жизнеобеспечивающими отраслями. По его словам, далее планируется ускорить строительные и восстановительные работы за счет восстановления деятельности предприятий по производству и переработке строительных материалов.

"В настоящее время операторами выбраны два бетонных и три мраморно-каменно-гранитных цеха. С ними осуществляется заключение договоров. До конца марта планируется возобновить работу этих предприятий и создать более 50 рабочих мест"

- Метин Эйнуллаев