Азербайджан увеличил доходы отелей в прошлом году на 38%

Почти на 38% гостиницы Азербайджанской Республики повысили свой доход в прошедшем году. Общая сумма прибыли отельеров составила более $287 млн.

Отельеры Азербайджана фиксируют возросшую прибыль за прошлый год. Гостиницы и места гостиничного типа республики нарастили свои доходы почти на 38%. Таким образом, общая сумма полученных средств составила свыше $287 млн. Информацию об этом распространил Государственный комитет статистки страны.

Больше всего отели республики заработали на сдаче номеров в аренду – 60%. Также почти 30% дохода было получено за счет общепита на территории гостиниц. Больше 3% удалось заработать благодаря оказанию услуг оздоровительного и лечебного характера.

Отмечается, что чаще всего путешественники останавливались в столичных гостиницах. Также туристы отдыхали в гостиницах Губы, Хачмазы, Нафталана, Габалы и других.

Также увеличилось на 33% и число зарубежных туристов по сравнению с 2022 годом. Всего в прошлом году в республику отдохнули 1,8 млн иностранных путешественников. При этом уточняется, что больше всего из низ было россиян – более 15% от всего зарубежного турпотока.

