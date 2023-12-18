Поток туристов Азербайджан в прошлом году вырос на 30%

В прошлом году Азербайджан посетили почти 3 млн иностранных путешественников. Турпоток в республику вырос на 30% по сравнению с 2022 годом.

В Азербайджанскую Республику в прошедшем году приехали почти 3 млн зарубежных туристов, что на 30% больше, чем в позапрошлом году. Об этом рассказали в Госкомстате.

Отмечается, что гости приезжали из 187 стран мира.

Больше всего в республику приехало российских граждан – 30% от всего туристического потока. На втором месте путешественники из Турции – 18%. Третье место заняли иранские туристы, их приехало почти 8% от всего потока.

Также среди лидеров по посещению республик граждане Индии, Грузии, Саудовской Аравии, Казахстана, Пакистана, ОАЭ и других.

Уточняется, что больше всего в Азербайджан приехало мужчин – 70,3%.

По данным ведомства поток путешественников из стран СНГ вырос на 44% по сравнению с 2022 годом.

Чаще всего в республику прибывали на самолете, это 71 % от всех приехавших в республику. Также 27% туристов пользовались поездами или личными автомобилями.