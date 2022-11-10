«Шахдаг» увеличит турпоток в следующем году

Туркомплекс «Шахдаг» наращивает туристический поток. В новом году горнолыжный курорт ждет увеличения количества гостей на 20%.

Всесезонный курорт «Шахдаг» В Азербайджане с каждым годом все больше привлекает любителей горных лыж. В 2024 году планируется рост туристического потока до 20%. Об этом сообщил глава Центра «Шахдаг» Рустам Наджафов.

"В этом году число туристов выросло на 15% по сравнению с 2022 годом. В следующем году мы ожидаем рост на 15-20%"

- Рустам Наджафов

Председатель туристического комплекса отметил, что в этом году количество гостей, которые бронировали номера на курорте, составило более 67 тыс. Всего курорт посетили свыше 152 тыс путешественников.

Наджафов также добавил, что в этом году любителей экстрима ждет новый склон для катаний протяженностью 1800 метров. Предполагается, что на нем будут проводиться различные спортивные соревнования.

Кроме этого, власти курорта увеличили количество снегогенераторов, чтобы обеспечить устойчивый снежный покров на склонах.

Отмечается, что курорт «Шахдаг» наиболее популярен у российских и арабских туристов. Путешественники из России забронировали до 60% номерного фонда на начало 2024 года. Арабские туристы выкупили половину номеров на летний сезон следующего года.