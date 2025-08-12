ЕС продолжит вводить санкции против РФ, несмотря на переговоры по Украине

Евросоюз продолжит вводить санкции в отношении России, независимо от дипломатических усилий по украинскому урегулированию.

Европейский Союз намерен продолжать вводить санкции против России, независимо от дипломатических усилий по урегулированию конфликта на Украине, заявила глава пресс-службы Еврокомиссии (ЕК) Ариана Подеста.

Так она ответила на вопрос журналистов о том, не являются ли планы ЕК ввести 19-й пакет антироссийских санкций в начале сентября "контрпродуктивным" на фоне дипломатических переговоров.

"Евросоюз будет продолжать вводить санкции против России, пока она просто не прекратит боевые действия против Украины"

- Ариана Подеста

Напомним, что ранее СМИ писали, что власти ЕС готовы рассмотреть сценарий постепенного снятия санкций с РФ при одном условии. Необходимо заключить соглашение о полном прекращении огня между Москвой и Киевом.