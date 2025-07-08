ЕС поддержал личную встречу Ильхама Алиева и Никола Пашиняна

В Евросоюзе положительно оценивают встречу Ильхама Алиева и Никола Пашиняна. Она прошла сегодня на территории Объединенных Арабских Эмиратов.
Евросоюз приветствует встречу президента Азербайджана и премьер-министра Армении, прошедшую 10 июля в ОАЭ. Такое заявление сделала официальный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности.
Анита Хиппер подчеркнула, что Брюссель поддерживают нормализацию отношений между Баку и Ереваном.
Напомним, на сегодняшней встрече Ильхама Алиева и Никола Пашиняна была достигнута договоренность продолжать переговоры и меры по построению доверия между странами.