Вестник Кавказа

ЕС поддержал личную встречу Ильхама Алиева и Никола Пашиняна

Флаг Евросоюза
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
В Евросоюзе положительно оценивают встречу Ильхама Алиева и Никола Пашиняна. Она прошла сегодня на территории Объединенных Арабских Эмиратов.

Евросоюз приветствует встречу президента Азербайджана и премьер-министра Армении, прошедшую 10 июля в ОАЭ. Такое заявление сделала официальный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности.

Анита Хиппер подчеркнула, что Брюссель поддерживают нормализацию отношений между Баку и Ереваном.

Напомним, на сегодняшней встрече Ильхама Алиева и Никола Пашиняна была достигнута договоренность продолжать переговоры и меры по построению доверия между странами.

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