ЕС и Великобритания призвали Иран, Израиль и США к переговорам

Руководство Евросоюза и Великобритании заявило, что Иран не должен создавать ядерное оружие, а также что участники нынешнего обострения – Иран, Израиль и США – должны вернуться за стол переговоров.

Брюссель и Лондон прокомментировали удары по ядерным объектам Ирана, нанесенные сегодня ночью ВВС США.

Глава внешнеполитической службы ЕС Кая Каллас заявила, что нельзя допускать разработки Ираном ядерного оружия, так как его наличие станет угрозой для безопасности в регионе.

"Я призываю все стороны остановиться и вернуться за стол переговоров, чтобы не допустить дальнейшей эскалации"

– Кая Каллас

Кроме того, глава европейской дипломатии подтвердила, что нынешняя эскалация на Ближнем Востоке будет обсуждаться главами МИД стран Евросоюза на плановой встрече, которая состоится завтра в Люксембурге.

Британский премьер-министр Кир Стармер также отметил, что нельзя позволять Ирану создавать ядерное оружие. По его словам, именно поэтому США осуществили удар – чтобы не допустить воплощения этой угрозы в жизнь.

Глава правительства Великобритании выразил мнение, что иранская ядерная программа представляет "серьезную угрозу" для международной безопасности.

Стармер указал на необходимость политического урегулирования.

"Мы призываем Иран вернуться за стол переговоров и достичь дипломатического решения для завершения текущего кризиса"

– Кир Стармер