ЕС готовится опустить потолок цен на нефть из России

В понедельник в ЕС могут прийти к соглашению о снижении потолка цен на российскую нефть, пишет Reuters. Эта мера может войти в новый пакет антироссийских санкций.

В Евросоюзе сегодня могут прийти к соглашению об очередном пакете санкций против РФ, в который войдет снижение потолка цен на нефть, со ссылкой на источники передает агентство Reuters.

Главы МИД стран ЕС проведут встречу в Брюсселе во вторник, при этом в понедельник европейские страны могут достигнуть соглашения по потолку цен на российскую нефть. Один из источников сообщил, что ЕС согласовал динамический механизм установления потолка цен, другой источник уточнил, что первоначальная цена составляла около $47 за баррель. Уровень потолка в Брюсселе планируют пересматривать каждые шесть месяцев.

Еще один источник агентства заявил, что Словакия хочет гарантий по будущим поставкам российского газа, при этом согласна на предложенные меры. В мае Словакия входила в число стран, которые выступали против снижения потолка нефтяных цен, тогда речь шла о снижении с $60 до $45 за баррель.