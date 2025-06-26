Вестник Кавказа

Россия сократила нефтяной экспорт в июне

Россия сократила нефтяной экспорт в июне
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В июне поставки нефти из РФ снизились на 100 тыс баррелей в сутки, при этом доходы от экспорта возросли, сообщает МЭА.

По данным Международного энергетического агентства (МЭА), в июне Россия сократила экспорт нефти, но при этом увеличила доходы.

Экспорт нефти и нефтепродуктов снизился на 100 тыс б/с и составил 7,23 млн б/с, доходы достигли  $13,6 млрд, они возросли на $800 млн, сказались более высокие мировые цены на нефть. Рост цен на нефть привел к увеличению нефтяных доходов на $730 млн, тогда как доходы от экспорта нефтепродуктов выросли незначительно.

В июне 2025 года в России добыча нефти составила 9,2 млн б/с.

По оценкам МЭА, в этом году спрос на нефть в мире вырастет минимально, на 700 тыс б/с. В следующем году ожидается также небольшой рост спроса – 720 тыс. б/с. 

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