Минторговли Казахстана договорилось с ЕС об отправке своего угля в страны Евросоюза через российские порты, несмотря на 16-й пакет антироссийских санкций, принятый Европой в феврале текущего 2025 года.

Казахстан восстановит объемы поставок своего угля в Евросоюз благодаря новому соглашению, достигнутому Минторговли страны и ее внешнеполитическим ведомством в ходе переговоров с руководством ЕС: он будет отправляться через российские порты, несмотря на февральский шестнадцатый пакет санкций, которым был введен запрет любых сделок с целым рядом российских портов.

"Это привело к угрозе устойчивости экспорта казахстанского угля в страны Европы. К примеру, порт Усть-Луга исторически используется как ключевая точка транзита казахстанского угля в Европу"

- Минторговли Казахстана

Изменений в действующие рестрикции удалось добиться благодаря официальному ходатайству, в котором казахстанские власти подробно объяснили специфику таких перевозок, поведали в Минторговли, передает Sputnik Казахстан.

Также властям страны удалось добиться частичной отмены ограничений в 18-м санкционном пакете, отметили в ведомстве.

Все это позволит стране восстановить объемы поставок "черного золота" в Евросоюз, добавили в Минторговли страны.