Эрдоган сообщил об опасности кризиса в Газе для всего Ближнего Востока

Кризис в секторе Газа угрожает стабильности всего региона. Такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Он отметил, что Израилю и радикальной группировке ХАМАС необходимо немедленно договориться о прекращении огня и открытии гуманитарных коридоров, чтобы гуманитарная помощь могла беспрепятственно доставляться в анклав, передает Al Jazeera.
"Необходимо немедленно объявить о прекращении огня, безоговорочно прекратить все нападения, открыть гуманитарные коридоры для обеспечения беспрепятственной доставки продовольствия, воды и медицинской помощи, создать международные механизмы для защиты гражданского населения"
– глава турецкого государства
Он добавил, что Анкара готовы быть участником данного процесса.
Помимо этого, он обратил внимание на то, что события в Газе – настоящая гуманитарная катастрофа, а не местечковый конфликт на ограниченной территории.
"Его (конфликт) следует рассматривать как усугубляющуюся гуманитарную катастрофу, которая с каждым днем наносит рану коллективной совести человечества"
– Реджеп Тайип Эрдоган