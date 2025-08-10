Вестник Кавказа

Эрдоган сообщил об опасности кризиса в Газе для всего Ближнего Востока

Реджеп Тайип Эрдоган
© Фото: сайт президента Турции
Президент Турции выступает за немедленное урегулирование ситуации в Газе. По его словам, события в анклаве — это самая настоящая гуманитарная катастрофа.

Кризис в секторе Газа угрожает стабильности всего региона. Такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Он отметил, что Израилю и радикальной группировке ХАМАС необходимо немедленно договориться о прекращении огня и открытии гуманитарных коридоров, чтобы гуманитарная помощь могла беспрепятственно доставляться в анклав, передает Al Jazeera.

"Необходимо немедленно объявить о прекращении огня, безоговорочно прекратить все нападения, открыть гуманитарные коридоры для обеспечения беспрепятственной доставки продовольствия, воды и медицинской помощи, создать международные механизмы для защиты гражданского населения" 

– глава турецкого государства

Он добавил, что Анкара готовы быть участником данного процесса.

Помимо этого, он обратил внимание на то, что события в Газе – настоящая гуманитарная катастрофа, а не местечковый конфликт на ограниченной территории. 

"Его (конфликт) следует рассматривать как усугубляющуюся гуманитарную катастрофу, которая с каждым днем наносит рану коллективной совести человечества"

– Реджеп Тайип Эрдоган

