Принципы безопасности Израиля раскрыл Нетаньяху

Биньямин Нетаньяху
© Фото: Сайт президента России
Нетаньяху перечислил основные принципы безопасности Израиль. По его словам, они должны обеспечить победу еврейского государства в Газе.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассказал о "пятя ключевых принципах", которые обеспечат безопасность и победу его страны в секторе Газа.

"Эти пять принципов обеспечат безопасность Израиля, это и есть истинный смысл слова победа"

– глава правительства

Он подчеркнул, что в число этих принципов входят полное разоружение радикальной группировки ХАМАС, освобождение всех заложников, полная демилитаризация сектора Газа, контроль Израиля за безопасностью в анклаве, включающий охранный периметр, и создание альтернативного управления в Газе, к которому не будут допущены ХАМАС и Палестинская национальная администрация.

