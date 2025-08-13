Принципы безопасности Израиля раскрыл Нетаньяху

Нетаньяху перечислил основные принципы безопасности Израиль. По его словам, они должны обеспечить победу еврейского государства в Газе.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассказал о "пятя ключевых принципах", которые обеспечат безопасность и победу его страны в секторе Газа.
"Эти пять принципов обеспечат безопасность Израиля, это и есть истинный смысл слова победа"
– глава правительства
Он подчеркнул, что в число этих принципов входят полное разоружение радикальной группировки ХАМАС, освобождение всех заложников, полная демилитаризация сектора Газа, контроль Израиля за безопасностью в анклаве, включающий охранный периметр, и создание альтернативного управления в Газе, к которому не будут допущены ХАМАС и Палестинская национальная администрация.