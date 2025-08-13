Израиль не согласился на гуманитарное перемирие с ХАМАС – СМИ

Власти Израиля отклонили предложение о кратковременном перемирии в Газе. Посредники предлагали заключить его сроком на два дня.

Израиль решил не соглашаться на предложение посредников в переговорах с радикальным движением ХАМАС заключить гуманитарное перемирие в секторе Газа. Об этом рассказали информированные источники.

По данным Al Arabiya, речь шла о перемирии на 48 часов.

"Посредники выдвинули Израилю предложение о 48-часовом перемирии в секторе Газа, но он его отклонил"

– телеканал Al Arabiya

Согласно информации, посредники не оставляют попыток повлиять на еврейское государство, чтобы добиться прекращения огня в гуманитарных целях.