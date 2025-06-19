Эрдоган еще раз поблагодарил Азербайджан за помощь с землетрясениями в Турции

В ходе сегодняшнего брифинга президент Турции Эрдоган еще раз поблагодарил Баку за помощь в устранений последствий землетрясений 2023 года. Он также напомнил о недавнем открытии "Азербайджанского квартала" в Кахраманмараше.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь поблагодарил Азербайджан за помощь в устранении последствий землетрясений 2023 года. Об этом он заявил на брифинге по итогам заседания правительства в Анкаре.

В ходе выступления он напомнил об открытии квартала "Азербайджан" в Кахраманмараше, которое прошло при участии азербайджанского президента Ильхама Алиева.

"Вместе с моим братом Ильхамом Алиевым мы открыли Азербайджанский квартал. Хочу вновь поблагодарить народ Азербайджана, который с первого дня бедствия протянул руку помощи нашей стране"

- Реджеп Тайип Эрдоган

Он также прокомментировал итоги саммита НАТО в Гааге и объявил, что следующее заседание членов альянса пройдет в Анкаре в 2026 году.