Эрдоган оценил помощь Азербайджана турецкому народу

Лидеры Турции и Азербайджана приняли сегодня участие в церемонии открытии азербайджанского квартала в городе Кахраманмараш. Этот город серьезно пострадал во время землетрясений, произошедших в феврале позапрошлого года

Открытие азербайджанского квартала в турецком городе Кахраманмараш, который серьезно пострадал во время мощнейших землетрясений в феврале 2023 года, служит очередным примерном воплощения в жизнь изречения "Одна нация, два государства" и свидетельствует о неразрывности судеб обоих народов. Такое заявление сделал 19 июня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на церемонии открытия данного квартала.

Вместе с ним в мероприятии участвовал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

В своей речи Реджеп Тайип Эрдоган также поблагодарил главу азербайджанского государства за ту помощь, которую республика Южного Кавказа оказала его стране после тех сильнейших подземных толчков в 2023 году.

"Мы никогда не забудем о солидарности и поддержке азербайджанского народа. Хотелось бы выразить особую признательность президенту Ильхаму Алиеву и его супруге Мехрибан Алиевой за руку помощи турецкому народу" – Реджеп Тайип Эрдоган

Он также выразил благодарность Госагентству жилищного строительства Азербайджана (MİDA) и Госуправлению жилищного строительства Турции (TOKİ) за реализацию проекта нового жилого массива в Кахраманмараше.