Эрдоган презентовал квартал "Азербайджан" в Кахраманмараше

Сегодня в Кахраманмараше пройдет торжественное открытие квартала "Азербайджан". Президент Турции Эрдоган рассказал, что в нем было создано 49 тыс рабочих и жилых помещений.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал об инфраструктуре, созданной в "Азербайджанском квартале" в Кахраманмараше, пострадавшем от землетрясения в феврале 2023 года. Это квартал был построен в городе при непосредственном участии Азербайджана.

Он передал, что в рамках проекта создано свыше 49 тыс рабочих и жилых помещений. Таким образом, число квартир, сданных после землетрясения, достигло 250 тыс.

Напомним, что зимой 2023 года в Турции произошло разрушительное землетрясение с эпицентром в Кахраманмараше. Магнитуда подземных толчков достигла 7,7. В результате стихии погибли 53 тыс человек, еще 107 тыс получили различные травмы. Помимо этого, были разрушены 38 тыс зданий.

Азербайджан принял активное участие в гуманитарной деятельности на территории разрушенного от землетрясения Кахраманмараше и занялся там строительством жилого квартала. Его открытие должно состояться сегодня с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева.