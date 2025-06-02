Вестник Кавказа

Ильхам Алиев может посетить Турцию 19 июня

Ильхам Алиев может посетить Турцию 19 июня
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
19 июня пройдет открытие Азербайджанского квартала в турецком городе Кахраманмараш. Ожидается, что в торжественной церемонии примет участие президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Открытие Азербайджанского квартала в Кахраманмараше состоится 19 июня, сообщил глава Межпарламентской группы дружбы Турция-Азербайджан Шамиль Айрым.

Он напомнил, что после землетрясения, произошедшего в городе Кахраманмараш в Турции зимой 2023 года, по поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева была оказана всевозможная помощь братской стране.

"Азербайджан взял на себя восстановление разрушенного квартала, который стал символом все более укрепляющейся дружбы и солидарности между двумя братскими странами"

- Шамиль Айрым

Ожидается, что в связи с открытием квартала в Турцию с визитом прибудет Ильхам Алиев. В мероприятии также примет участие президент Реджеп Тайип Эрдоган.

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